Экс-тренер Словакии Вайсс - о Сафонове: молодой вратарь с огромным будущим

Экс-главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс после поражения от России (0:1) в матче отбора Чемпионата Мира 2022 отметил игру вратаря Матвея Сафонова.

Фото: isport.blesk.cz





Напомним, что встреча в Казани между сборными России и Словакии завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. В той игре Сафонов сделал 5 сейвов. После семи туров подопечные Карпина идут на 2-м месте. В активе нашей сборной 16 очков. Сборная Словакии расположилась на 4-й строчке с 9 очками.



Сафонов вытащил победу, Джикия и Дивеев провели худшие матчи при Карпине. Оценки сборной за матч против Словакии "Великолепно сыграл вратарь, удача была на стороне России. <...> Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду", - передает слова Вайсса ТАСС Напомним, что встреча в Казани между сборными России и Словакии завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. В той игре Сафонов сделал 5 сейвов. После семи туров подопечные Карпина идут на 2-м месте. В активе нашей сборной 16 очков. Сборная Словакии расположилась на 4-й строчке с 9 очками.