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Карпин: Словения как минимум не слабее Словакии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил национальные команды Словакии и Словении.
Фото: сборная России
"Нет больших отличий между Словенией и Словакией. Различия в том, что у Словакии сильные игроки в опорной зоне, у Словении - чуть больше на флангах. Нас ждёт наисложнейшая игра, наисложнейший соперник. К тому же играем на выезде. Словения как минимум не слабее Словакии. А силы Словакии по моей вине мы видели", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, 8 октября в Казани россияне одержали минимальную победу над словаками.

Сборная России перед тремя заключительными матчами отборочного цикла чемпионата мира 2022 года делит первую строчку турнирной таблицы группы Н с Хорватией, в активе команд по 16 очков. Словения с 10-ю зачетными баллами занимает 3-е место.

Карпин: игра со Словакией - полностью моя вина


Теги: Карпин Сборная России Сборная Словакии Сборная Словении
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