Напомним, 18 ноября 2009 года в Мариборе на стадионе "Людски врт" состоялся ответный стыковой матч за право на участие на чемпионате мира-2010 в ЮАР. Игра завершилась поражением сборной России со счетом 1:0. По сумме двух встреч была ничья 2:2, но словенцы прошли на чемпионат мира благодаря правилу выездного гола.
"Я даже не знал, что в 2009 году игра была в Мариборе, пока вы не задали мне вопрос. Фаворита завтра нет. 50 на 50. Словения играет у себя дома, так же, как вы сейчас мне сказали, в 2009 году в Мариборе", - сказал Карпин.
Завтра, 11 октября, сборная России сыграет в гостях против Словении в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Источник: Чемпионат
Карпин: даже не знал, что в 2009 году игра была в Мариборе, пока вы не спросили
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении высказался о встрече национальных команды в Мариборе в 2009 году.
Фото: РФС