Ловчев отметил, что не верит в победу сборной России в предстоящей встрече. По его словам, команда Валерия Карпина, вероятно, проиграет словенцам.
"Я думаю, что после последней игры ждать особо нечего. Хоть мы и выиграли, но играли, на самом деле, очень слабо. Старательно, но не более того. Я не верю в то, что наши выиграют в Словении. Думаю, что просто проиграют. Игры в атаке не было, моментов практически не создали, Словакия сама себе забила", - сказал Ловчев.
Также он назвал причину не лучшей игры сборной России. По мнению Ловчева, в национальной команде сейчас слабое поколение футболистов.
"Причина такой игры в том, что контингент футболистов в сборной довольно слабый. К тому же, некоторые получили травмы. Откровенно говоря, у нас сейчас просто слабое поколение", - заявил Ловчев.
Отметим, что матч Словения - Россия пройдет сегодня, 11 октября, и начнется в 21.45 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Ловчев: я не верю в то, что наши выиграют в Словении. Думаю, что просто проиграют
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча Словения - Россия, который пройдет в рамках отборочного раунда ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости