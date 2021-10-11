Эта игра состоится сегодня в Мариборе на стадионе "Людски врт". Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск. Встречу буде обслуживать бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем
"Воспоминания от Марибора не очень хорошие, мы помним 2009 год… Думаю, будет немножко полегче, наши ребята постараются решить ту задачу, которую поставят перед ними и добьются положительного результата. В принципе, словенцам терять уже и нечего, так что посмотрим. Будем надеяться, что все пройдет хорошо", - сказал Гамула.
В прошлом матче Россия в Казани обыграла Словению со счетом 1:0. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Лидирует в группе Хорватия, которая в гостях победила Кипр (3:0). У хорватов столько же очков, сколько и у России. Словения, имея в активе 10 очков, располагается на 3-й строчке.
Источник: Матч ТВ
Гамула: словенцам терять уже нечего. Будем надеяться, что наши ребята добьются положительного результата
Российский тренер Игорь Гамула оценил шансы сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении.
Фото: ФК "Ростов"