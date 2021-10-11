Губерниев заявил, что рассчитывает на победу сборной России. Также он отдал должное наставнику сборной Валерию Карпину за доверие голкиперу "Краснодара" Матвею Сафонову.
"Я надеюсь, что мы забьем один и не пропустим, рассчитываю на победу, верю в эту сборную, верю в тренера, несмотря на все сложности. Мой прогноз 1:0 или, может быть, даже 2:1, победа нашей команды. Отдаю должное Карпину, он довольно быстро понял, что в стране вратарь номер один - Сафонов", - сказал Губерниев.
Отметим, что матч Словения - Россия пройдет сегодня, 11 октября, в Мариборе и начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
Губерниев: Карпин довольно быстро понял, что в стране вратарь номер один - Сафонов
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча отборочного этапа ЧМ-2022 Словения - Россия.
Фото: РИА Новости