Милонов поделился ожиданиями от матча Словения - Россия

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о предстоящем матче отборочного раунда ЧМ-2022 между сборными Словении и России.

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Милонов в своем предматчевом комментарии призвал сборную России не расслабляться после победы над Словакией (1:0) в предыдущей игре.



"Мы сейчас находимся у опасной черты успокоения. Но главное сегодня - не расслабляться, нам нельзя это делать ни при каких обстоятельствах. Надеюсь, что у нас получится сделать то, что обычно у нас никогда не получается, - идти стабильно и последовательно вперед. Я очень сильно на это рассчитываю, надеюсь, мы сможем продемонстрировать хорошую игру", - заявил Милонов.



Источник: Отметим, что встреча Словения - Россия состоится сегодня, 11 октября, в рамках восьмого тура квалификационного этапа ЧМ-2022. Поединок пройдет в Мариборе и начнется в 21.45 мск.Милонов в своем предматчевом комментарии призвал сборную России не расслабляться после победы над Словакией (1:0) в предыдущей игре."Мы сейчас находимся у опасной черты успокоения. Но главное сегодня - не расслабляться, нам нельзя это делать ни при каких обстоятельствах. Надеюсь, что у нас получится сделать то, что обычно у нас никогда не получается, - идти стабильно и последовательно вперед. Я очень сильно на это рассчитываю, надеюсь, мы сможем продемонстрировать хорошую игру", - заявил Милонов.Источник: Матч ТВ