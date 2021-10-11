Познер отметил, что его не радует игра сборной России. По его словам, действия национальной команды на поле производят тяжелое впечатление.
"То, что я видел из матчей сборной России в последних матчах, меня абсолютно не вдохновляет и не радует. Мне к этому нечего добавить. Травмы мешают Карпину? Я не критикую Карпина, его можно понять. Я сужу по тем играм, что видел, а не по тем, в которых не играли из-за травм. В матчах, которые я видел, не было такого количества травмированных, и они произвели на меня довольно тяжелое впечатление", - сказал Познер.
Отметим, что сегодня, 11 октября, сборная России сыграет на выезде против команды Словении в матче восьмого тура отборочного этапа ЧМ-2022. Встреча пройдет в Мариборе и начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
Познер: игра сборной России не вдохновляет и не радует
Известный журналист Владимир Познер высказался об игре сборной России в последних матчах.
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