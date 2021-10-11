Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кипр
1 - 0
Мальта2 тайм
П1 1.22X 5П2 19
Румыния
21:45
АрменияНе начат
П1 1.69X 3.9П2 5.2
Беларусь
21:45
ЧехияНе начат
П1 12X 6.2П2 1.26
Нидерланды
21:45
ГибралтарНе начат
П1 1.01X 29П2 101
Эстония
21:45
УэльсНе начат
П1 7.4X 3.95П2 1.54
Словения
21:45
РоссияНе начат
П1 2.65X 3.05П2 3
Северная Македония
21:45
ГерманияНе начат
П1 13X 7П2 1.22
Латвия
21:45
ТурцияНе начат
П1 7.6X 4.6П2 1.45
Исландия
21:45
ЛихтенштейнНе начат
П1 1.11X 9П2 30
Норвегия
21:45
ЧерногорияНе начат
П1 1.51X 4.1П2 7.2
Хорватия
21:45
СловакияНе начат
П1 1.38X 4.8П2 9.4

Колосков: настроение перед игрой со сборной Словении тревожное, но у меня есть надежда на победу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче отборочного раунда ЧМ-2022 Словения - Россия.
Фото: РИА Новости
Колосков отметил, что ему тревожно перед матчем сборной России со словенцами. При этом команда Валерия Карпина может превзойти соперника за счет умной игры, отметил почетный президент РФС.

"Честно говоря, настроение перед игрой тревожное. <...> Тем не менее, думаю, то везение, которое у нас есть, должно помочь с честью выйти из этой борьбы. У меня есть надежда на победу. Наша сборная может превзойти словенцев за счет умной игры. Мы уже не ждем другой тактики в этом матче, конечно, основное время будет уделено обороне, потому что другая игра не поставлена. Четкая оборонительная игра и хорошие контратаки нам помогут", - сказал Колосков.

Отметим, что матч Словения - Россия пройдет сегодня, 11 октября, и начнется в 21.45 мск.

Источник: Матч ТВ


Теги: Колосков Сборная России Сборная Словении
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Алексей Сафонов: Смолов, Заболотный и Агаларов одновременно на поле - не приснится даже в страшном сне 1
Это'О: в последнее время "Барселона" заставляет меня страдать. Это тяжелые времена
Источник: Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе "Локомотива"
Пять игроков "Спартака" вернулись к тренировкам в общей группе 5
Колосков: настроение перед игрой со сборной Словении тревожное, но у меня есть надежда на победу
Семак: предпочту счет 5:4, а не 1:0. Футбол - игра для болельщиков 2
Генич: ничего хорошего я от игры Словения - Россия не жду 1
Губерниев: Гисдолю надо дать хотя бы несколько месяцев в "Локомотиве", а потом уже критиковать
Победа "Спартака" над "Наполи" признана главным событием второго тура группового этапа Лиги Европы 7
Семак высказался о работе с "Зенитом" во время паузы на матчи сборных
"Странная и эгоистичная позиция". Познер - об отказе Дзюбы от приглашения в сборную России 8
Источник: жительница Казани обратилась в суд с требованием признать Азмуна отцом ее ребенка 21
Познер: игра сборной России не вдохновляет и не радует 1
Семак объяснил проблемы "Зенита" в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов 3
Милонов поделился ожиданиями от матча Словения - Россия 2
Уткин - о назначении Гисдоля: никто публично не рассказал, что планируется и что происходит. Это крайне глупо 2
Губерниев: Карпин довольно быстро понял, что в стране вратарь номер один - Сафонов 7
Арбитр Федотов объяснил, почему гол Мбаппе в финале Лиги наций был засчитан верно 11
Стала известна зарплата Гисдоля в "Локомотиве" 2
Матч "Рубина" и "Локомотива" смогут посетить более 30 тысяч зрителей
Агент Ларссона отреагировал на слухи о переходе нападающего в "Фиорентину"
Смородская - о матче со Словенией: будет тяжелая игра, но мы выстоим
Официально: Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА 2
Тренер сборной Украины: Малиновский? Без комментариев
Ну здравствуй, Марибор – сборная России вернулась 12 лет спустя. Чтобы повторить былой позор или отомстить за него? 9
Боярский - об отмене лимита: нашим игрокам далеко до техники Клаудиньо, они просто этого не умеют 8
Источник: "Байер" и "Лион" хотят подписать Азмуна летом свободным агентом 1
Гамула: словенцам терять уже нечего. Будем надеяться, что наши ребята добьются положительного результата 1
Бышовец - о Дзюбе в сборной: он четко дал понять, что не хочет поступиться принципами 27
Агент Шпинев рассказал о восстановлении от травмы Антона Миранчука
Все новости
-