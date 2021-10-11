Колосков отметил, что ему тревожно перед матчем сборной России со словенцами. При этом команда Валерия Карпина может превзойти соперника за счет умной игры, отметил почетный президент РФС.
"Честно говоря, настроение перед игрой тревожное. <...> Тем не менее, думаю, то везение, которое у нас есть, должно помочь с честью выйти из этой борьбы. У меня есть надежда на победу. Наша сборная может превзойти словенцев за счет умной игры. Мы уже не ждем другой тактики в этом матче, конечно, основное время будет уделено обороне, потому что другая игра не поставлена. Четкая оборонительная игра и хорошие контратаки нам помогут", - сказал Колосков.
Отметим, что матч Словения - Россия пройдет сегодня, 11 октября, и начнется в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
Колосков: настроение перед игрой со сборной Словении тревожное, но у меня есть надежда на победу
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче отборочного раунда ЧМ-2022 Словения - Россия.
Фото: РИА Новости