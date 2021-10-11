- Как считаете, нужно ли любой ценой возвращать Артема в сборную?
- Его ситуация очевидна. Нужно делать всё, чтобы вернуть его в сборную. Потому что Дзюба сейчас сильнее Заболотного и Смолова, он является очень важной фигурой для команды. И в матче с Хорватией он точно поможет. Не знаю, насколько далеко зашла его ситуация, но ради всей страны и ее успеха надо вернуть его в национальную команду. Артема побаиваются соперники, те же словенцы высказывались о нем лестно, радуясь отсутствию Дзюбы в составе. И его выход на поле точно будет положительным моментом для команды, он способен помочь сборной в любом матче, благодаря своим качествам. И личные вопросы надо отставить далеко в сторону.
Никита Зайцев, Rusfootball.info
Кирьяков: нужно делать всё, чтобы вернуть Дзюбу в сборную России. В матче с Хорватией он точно поможет
Экс-форвард "Динамо" и сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info поделился мнением о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
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