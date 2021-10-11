Дюков назвал вопрос о приглашении Дзюбы в сборную провокационным

Президент РФС Александр Дюков после матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словения - Россия (1:2) ответил на вопрос об Артеме Дзюбе.

Фото: ТАСС





"Давайте без провокационных вопросов. Вы же уже задавали такой вопрос. Тренер пригласил Артема - значит, он посчитал, что Артем может пригодиться команде. Тренер будет решать кого звать на ноябрьские матчи", - приводит слова Дюкова



В двух октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 набрала 6 очков. Подопечные Карпина обыграли в Казани Словакию (1:0) и в Мариборе Словению (2:1). После 8-го тура россияне занимают первое место в группе H, имея в активе 19 очков. На два очка отстает сборная Хорватии, которая потеряла очки в домашнем матче со Словакией (2:2). Нападающий " Зенита " Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму."Давайте без провокационных вопросов. Вы же уже задавали такой вопрос. Тренер пригласил Артема - значит, он посчитал, что Артем может пригодиться команде. Тренер будет решать кого звать на ноябрьские матчи", - приводит слова Дюкова "СЭ" В двух октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 набрала 6 очков. Подопечные Карпина обыграли в Казани Словакию (1:0) и в Мариборе Словению (2:1). После 8-го тура россияне занимают первое место в группе H, имея в активе 19 очков. На два очка отстает сборная Хорватии, которая потеряла очки в домашнем матче со Словакией (2:2).