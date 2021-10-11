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Газзаев прокомментировал победу сборной России над Словенией

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу сборной России над командой Словении в матче отборочного этапа ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
Напомним, что накануне сборная России победила на выезде словенцев со счетом 2:1 и вышла на первое место в турнирной таблице группы H. Команда Валерия Карпина гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира.

Газзаев отметил, что качество игры сборной России было лучше, чем в предыдущем матче. Напомним, что в предшествующей игре квалификационного раунда ЧМ-2022 подопечные Карпина обыграли словаков с минимальным счетом.

"Несмотря на тяжелую игру, команда добилась положительного результата. Тем более хорваты со словаками сыграли вничью, и мы занимаем первое место в группе, поэтому теперь решающая игра будет в Хорватии 14 ноября. <...> Что касается качества игры, то оно было лучше, чем [в матче] со словаками, однако важен был именно результат, с чем мы и поздравляем нашу команду. Надеюсь, что все потенциальные игроки сборной через месяц будут в оптимальном состоянии", - заявил Газзаев.

Источник: ТАСС


Теги: Газзаев Сборная России Сборная Словении
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