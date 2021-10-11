Колыванов - о победе сборной России над словенцами: спасибо, что у нас есть такие бомбардиры-защитники

Отметим, что оба гола в составе сборной России в прошедшем матче забили защитники - в первом тайме поединка отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия.
Колыванов прокомментировал не лучшую игру российской национальной команды в атаке во втором тайме.
"Почему игроки сборной России не били, когда опасно подходили к воротам соперника во втором тайме? Друг на друга переваливают, не знаю, зачем. Я в голову футболистам забраться не могу. Кержаков как говорил: "Бил, бью и буду бить". Вот так нападающие должны закрывать глаза на партнеров, и просто в ворота попадать, причем, удачно, чтобы мяч залетел. Если не бить, то и не забьют никогда. Спасибо, что у нас есть такие бомбардиры-защитники", - заявил Колыванов.
Источник: Матч ТВ
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Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о победе национальной команды над словенцами в матче квалификационного этапа ЧМ-2022 (2:1).
Фото: "Зенит"