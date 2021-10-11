Бородюк заявил, что на первый план в матчах квалификационного этапа чемпионата мира выходит результат. По его словам, о качестве игры нужно будет думать после попадания на мундиаль.
"Я поздравляю сборную России, ребята молодцы. Они добились результата. На первый план в отборочных матчах выходит результат, а уже о качестве игры нужно спрашивать, когда попадут на чемпионат мира. Важнейшим пунктом является результат, они его добились, я их поздравляю", - заявил Бородюк.
Отметим, что победа над словенцами позволила сборной России возглавить турнирную таблицу группы H. В активе команды Валерия Карпина 19 очков.
Источник: ТАСС
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Бородюк высказался о победе сборной России над словенцами
Наставник "Торпедо" Александр Бородюк высказался о победе сборной России над командой Словении в матче отбора на ЧМ-2022 (2:1).
Фото: Getty Images