Хачатурянц: сборная России показала прекрасную игру в матче со Словенией

Хачатурянц отметил, что российская сборная продемонстрировала отличную игру в поединке против Словении.
"Такое счастье - команда заиграла, показала прекрасную игру. Отлично боролись, голы прекрасные, проявили характер. В чем причина перелома? В какой-то момент это происходит. В какой-то момент команда начинает чувствовать себя командой. Это самое важное - они играли как команда", - заявил Хачатурянц.
Отметим, что сборная России, обыграв словенцев, вышла на первое место в турнирной таблице группы H. В активе команды Валерия Карпина 19 очков. У идущей второй Хорватии 17 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц оценил игру сборной России в матче отборочного раунда ЧМ-2022 с командой Словении (2:1).
Фото: РФС