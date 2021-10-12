Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ФинляндияНе начат
П1 4.5X 3.25П2 1.97
Сан-Марино
21:45
АндорраНе начат
П1 6.8X 3.3П2 1.71
Косово
21:45
ГрузияНе начат
П1 2.32X 3П2 3.6
Португалия
21:45
ЛюксембургНе начат
П1 1.05X 14П2 60
Фарерские острова
21:45
ШотландияНе начат
П1 15X 6П2 1.25
Болгария
21:45
Северная ИрландияНе начат
П1 3.15X 2.95П2 2.65
Албания
21:45
ПольшаНе начат
П1 4.3X 3.3П2 1.98
Украина
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
П1 1.77X 3.65П2 5
Израиль
21:45
МолдоваНе начат
П1 1.13X 8.8П2 24
Сербия
21:45
АзербайджанНе начат
П1 1.14X 8.2П2 23
Дания
21:45
АвстрияНе начат
П1 1.51X 4.3П2 6.8
Литва
21:45
ШвейцарияНе начат
П1 15X 6.8П2 1.21
Швеция
21:45
ГрецияНе начат
П1 1.8X 3.5П2 5
Англия
21:45
ВенгрияНе начат
П1 1.14X 8П2 24

Чемпионат Европы U-21

Сезон
Литва
18:30
РоссияНе начат

Хачатурянц: сборная России показала прекрасную игру в матче со Словенией

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц оценил игру сборной России в матче отборочного раунда ЧМ-2022 с командой Словении (2:1).
Фото: РФС
Хачатурянц отметил, что российская сборная продемонстрировала отличную игру в поединке против Словении.

"Такое счастье - команда заиграла, показала прекрасную игру. Отлично боролись, голы прекрасные, проявили характер. В чем причина перелома? В какой-то момент это происходит. В какой-то момент команда начинает чувствовать себя командой. Это самое важное - они играли как команда", - заявил Хачатурянц.

Отметим, что сборная России, обыграв словенцев, вышла на первое место в турнирной таблице группы H. В активе команды Валерия Карпина 19 очков. У идущей второй Хорватии 17 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

Хачатурянц: отказ Дзюбы от вызова в сборную? Это его личное дело


Теги: Хачатурянц Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Российских болельщиков избили в Мариборе после матча со Словенией
Непомнящий: у сборной России будет характер. Ну и у Карпина он есть эксклюзив
Семин: сборная России хорошо сделала свою работу. Карпин работает прекрасно 1 эксклюзив
Генич - о победе сборной России над Словенией: это, пожалуй, лучшая игра команды при Карпине 1
Шмаров - о возможном возвращении Дзюбы в сборную: незаменимых нет. Есть результат, зачем что-то придумывать? 6 эксклюзив
"Валера! Валера!" Сборная России опубликовала видео из раздевалки после победы над Словенией 11
Джикия: против Словении была сложная игра. Еще до матча было понятно, что будет очень много борьбы
Хачатурянц: сборная России показала прекрасную игру в матче со Словенией 1
Карпин: уже думаю о ноябрьских матчах сборной России 10
Сутормин финтил, Сафонов ловил, Джикия забил победный через себя. Оценки игроков сборной России, отомстивших за Марибор 9
Экс-игрок "ПСЖ": Месси и Роналду не участвуют в гонке за "Золотым мячом". Бензема заслуживает получить награду 1
Бородюк высказался о победе сборной России над словенцами
Таски: думаю, с "Локомотивом" Гисдоль может добиться успеха
Колыванов - о победе сборной России над словенцами: спасибо, что у нас есть такие бомбардиры-защитники
Левандовски заявил, что заслуживает получить "Золотой мяч" 1
Хачатурянц: отказ Дзюбы от вызова в сборную? Это его личное дело 1
Газзаев прокомментировал победу сборной России над Словенией
Главный тренер Словении: в Сочи кошмаром был Дзюба, а сегодня против нас вышла другая сборная России - гибкая и быстрая 12
Губерниев - о матче со Словенией: Карпин молодец! А Дзюба? Не кусает ли он локти? 13
Боярский: Россия и Словения играли плохо, вечно путались и терялись. Они не знали, что делать с мячом 20
Тарханов: Джикия, наверное, забил Словении лучший гол в сезоне эксклюзив
Дюков назвал вопрос о приглашении Дзюбы в сборную провокационным 4
Кавазашвили прокомментировал игру Сафонова в матче Словения - Россия 9 эксклюзив
Карпин оценил положение сборной России перед заключительными матчами отбора ЧМ-2022 4
Кавазашвили о матче Словения - Россия: наши футболисты очень удивили меня слаженной четкой игрой в пас 1 эксклюзив
Дивеев: в раздевалке включили песню "Валера, Валера". Тренер пел вместе с нами
"Интересно, где нападающие?" Джикия - о голах защитников в ворота Словении 2
Мостовой о матче Словения - Россия: перестановки в составе повлияли и на атакующие действия сборной, и на игру в защите эксклюзив
Дюков ответил на вопрос о продлении контракта с Карпиным 3
Кирьяков: нужно делать всё, чтобы вернуть Дзюбу в сборную России. В матче с Хорватией он точно поможет 52 эксклюзив
Все новости
-