Генич заявил, что сборная России провела лучший матч при Валерии Карпине в должности главного тренера команды.
"Это, пожалуй, лучшая игра и точно лучший первый тайм сборной России при Валерии Карпине. Наша команда не перестает удивлять: два дня назад ее полоскали абсолютно все, и сам тренер признавался, что лучше о качестве игры вообще не говорить. Но везение в Казани нужно было заслужить, а в Словении не обошлось без лояльного судейства португальского арбитра, что тоже надо отметить", - сказал Генич.
Отметим, что, обыграв словенцев, сборная России вышла на первое место в турнирной таблице отборочной группы H. Россияне имеют в запасе 19 очков и опережают идущую второй Хорватию на два очка.
Источник: Матч ТВ
Генич - о победе сборной России над Словенией: это, пожалуй, лучшая игра команды при Карпине
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе сборной России над Словенией в матче отборочного этапа ЧМ-2022 (2:1).
Фото: Reuters