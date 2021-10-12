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Сутормин: нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную России

Полузащитник "Зенита" и сборной России Алексей Сутормин высказался о решении одноклубника нападающего Артема Дзюбы от приглашения в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.
Фото: ФК "Зенит"
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму.

"Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артем набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать своё состояние", - цитирует Сутормина "Чемпионат".

В двух октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 набрала 6 очков. Подопечные Карпина обыграли в Казани Словакию (1:0) и в Мариборе Словению (2:1). После 8-го тура россияне занимают первое место в группе H, имея в активе 19 очков. На два очка отстает сборная Хорватии, которая потеряла очки в домашнем матче со Словакией (2:2).


Теги: Сутормин Дзюба Зенит Сборная России
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