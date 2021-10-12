Газизов прокомментировал гол Дивеева и ассист Фомина в матче Словения - Россия

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о результативных действиях бывших игроков команды Игоря Дивеева и Даниила Фомина в матче сборных Словении и России (1:2).

Фото: "Уфа"





"Игорь вчера забил, а Фома пас отдал - тоже нормально. Конечно, мы рады за Игоря. Для "Уфы" такие успехи дают импульс молодежи, которая у нас занимается. Это пример для них. Доказательство того, что ничего невозможного нет. Парень тренировался со всеми, а сейчас забивает за сборную. Только поаплодировать можно.



Думаю, можно сказать, что Игорь - один из лидеров что ЦСКА, что сборной. Его прогресс очевиден", - заявил Газизов.



Отметим, что



Источник: Напомним, что защитник ЦСКА Дивеев открыл счет в матче со словенцами, прошедшем накануне в рамках отбора на ЧМ-2022. Игорь забил с передачи Фомина, ныне защищающего цвета " Динамо "."Игорь вчера забил, а Фома пас отдал - тоже нормально. Конечно, мы рады за Игоря. Для "Уфы" такие успехи дают импульс молодежи, которая у нас занимается. Это пример для них. Доказательство того, что ничего невозможного нет. Парень тренировался со всеми, а сейчас забивает за сборную. Только поаплодировать можно.Думаю, можно сказать, что Игорь - один из лидеров что ЦСКА, что сборной. Его прогресс очевиден", - заявил Газизов.Отметим, что сборная России возглавила турнирную таблицу отборочной группы H, набрав 19 очков. От занимающей второе место Хорватии россиян отделяют два очка.Источник: Sport24