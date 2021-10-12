Петржела отметил, что Дзюба не нужен сборной России. По его словам, тренерскому штабу сборной не нужно приглашать Артема в команду.
"Сложно сказать. Дзюба - это хороший игрок, но который уже не нужен, но неплохой, неплохой. При этом у сборной России уже всё наладилось и без него. Четыре победы подряд - это супер.
Мог ли конфликт Карпина и Дзюбы негативно повлиять на атмосферу в сборной России, если бы Артем был в составе? Сейчас там хорошая атмосфера без Дзюбы, поэтому не надо звать Дзюбу, команда наладилась", - сказал Петржела.
Напомним, что ранее Дзюба был включен главным тренером сборной России Валерием Карпиным в расширенный состав команды на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. Артем отказался от приглашения в сборную, сославшись на то, что пребывает не в лучшей форме.
Источник: ВсеПроСпорт
Петржела: Дзюба уже не нужен сборной России. Не надо звать его в команду
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела ответил на вопрос о возможном возвращении Артема Дзюбы в состав сборной России при Валерии Карпине.
Фото: Sportbox