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Валерий Баринов - о победе сборной России над Словенией: надо верить в худшее - тогда произойдет лучшее

Известный актер Валерий Баринов прокомментировал победу сборной России над командой Словении в матче отборочного этапа ЧМ-2022 (2:1).
Фото: РФС
Баринов отметил, что сборная России показала неплохую игру в матче со словенцами. Также он выделил самоотдачу футболистов команды Валерия Карпина.

"Моя анти-интуиция опять сработала. Это замечательно. Видите ли, мне надо верить в худшее - тогда произойдет лучшее. Вчера действительно были проблески игры, были точные передачи, однако также было и дрожание в коленках. В любом случае ребята - молодцы, самоотверженно сражались и довели игру до победного результата. Да и голы забили сами, конечно, со стандарта, но и стандарты были вызваны из-за давления", - сказал Баринов.

Отметим, что, победив словенцев, сборная России вышла на первое место в таблице группы H. В активе россиян 19 очков. Отрыв от идущей второй Хорватии составляет два очка.

Источник: Матч ТВ


Теги: Баринов В Сборная России
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