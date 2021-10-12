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Милонов: я готов объявить выходной день во всей стране, если подопечные Карпина выиграют мундиаль

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в случае победы сборной России в розыгрыше ЧМ-2022 в Катаре во всей России может быть объявлен выходной день.
Фото: РИА Новости
"Если мы выиграем ЧМ-2022 в Катаре - вся страна будет гулять, это дикое событие для нас. Я готов объявить день выходного дня во всей стране, если подопечные Карпина выиграют мундиаль. Обязательно возьмусь за этот проект!" - сказал Милонов.

Также он рассказал о своей симпатии к наставнику сборной России Валерию Карпину. По словам депутата, этот тренер сумел поставить сборной России игру, благодаря которой команда добивается успеха.

"Мне, кстати, больше Карпин нравится, нежели Черчесов. Валерий Георгиевич поставил игру, и мы наконец-то добиваемся успеха. Контракт с Карпиным нужно продлевать, даже если мы не попадем в Катар", - заявил Милонов.

Отметим, что накануне сборная России обыграла команду Словении в матче квалификационного раунда ЧМ-2022 (2:1). Команда Карпина вышла на первое место в группе H (19 очков). От идущей второй Хорватии россиян отделяют два очка.

Источник: РБ Спорт


Теги: Милонов Сборная России
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