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Карпин: для Словении обыграть Россию - знаковое событие, поэтому и эту игру поставили в Марибор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении словенцев к победе над нашей национальной командой в Мариборе в 2009 году.
Фото: AFP
- Для Словении обыграть Россию - знаковое событие, поэтому и эту игру поставили в Марибор. Понятно же, что специально? Да, потому что помнят и победу в 2001-м, и в 2009-м. <...> Чувствовал ли я, что словенцы специально напоминали о том матче? Не просто чувствовал - я это видел. У меня пятьсот раз спрашивали про тот матч, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".

В ноябре 2009 года сборная России под руководством Гуса Хиддинка встречалась со сборной Словении в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира-2010 в ЮАР. В домашнем матче в Москве наша сборная выиграла со счетом 2:1. Ответная игра в состоялась в словенском Мариборе, где сборная Словении победила со счетом 1:0 и не позволила сборной России выйти на ЧМ-2010. 11 октября 2021 года сборная России под руководством Валерия Карпина на том самом мариборском стадионе "Людски врт" одержала победу над словенцами со счетом 2:1 и выбила их из борьбы за попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Ну здравствуй, Марибор – сборная России вернулась 12 лет спустя. Чтобы повторить былой позор или отомстить за него?

Сутормин финтил, Сафонов ловил, Джикия забил победный через себя. Оценки игроков сборной России, отомстивших за Марибор


Теги: Сборная России Сборная Словении Карпин
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