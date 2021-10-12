- Для Словении обыграть Россию - знаковое событие, поэтому и эту игру поставили в Марибор. Понятно же, что специально? Да, потому что помнят и победу в 2001-м, и в 2009-м. <...> Чувствовал ли я, что словенцы специально напоминали о том матче? Не просто чувствовал - я это видел. У меня пятьсот раз спрашивали про тот матч, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
В ноябре 2009 года сборная России под руководством Гуса Хиддинка встречалась со сборной Словении в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира-2010 в ЮАР. В домашнем матче в Москве наша сборная выиграла со счетом 2:1. Ответная игра в состоялась в словенском Мариборе, где сборная Словении победила со счетом 1:0 и не позволила сборной России выйти на ЧМ-2010. 11 октября 2021 года сборная России под руководством Валерия Карпина на том самом мариборском стадионе "Людски врт" одержала победу над словенцами со счетом 2:1 и выбила их из борьбы за попадание на ЧМ-2022 в Катаре.
Ну здравствуй, Марибор – сборная России вернулась 12 лет спустя. Чтобы повторить былой позор или отомстить за него?
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Карпин: для Словении обыграть Россию - знаковое событие, поэтому и эту игру поставили в Марибор
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении словенцев к победе над нашей национальной командой в Мариборе в 2009 году.
Фото: AFP