- Удивлен ли тем, как Джикия сгруппировался и пробил? Нет. Команде до игры говорил: "Слабо Словении со стандарта забить? Они уже два года не пропускают со стандартных положений". Они взяли и два мяча забили, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Сборная России в матче 8 тура европейского отборочного турнира в группе H одержала выездную победу в Мариборе над сборной Словении со счетом 2:1. Оба гола наша команда забила со стандартных положений: на 28 минуте Игорь Дивеев замкнул головой подачу со штрафного Даниила Фомина, на 32 минуте Георгий Джикия завершил комбинацию после розыгрыша углового красивым ударом через себя.
Карпин: сказал команде до игры - "Слабо Словении со стандарта забить?" Они взяли и два мяча забили
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о споре с командой перед отборочным матчем ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
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