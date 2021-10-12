"Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадем именно в стыки – продлится автоматически. Первое место не продлит контракт автоматически, а второе – до 31 марта.
Получал ли какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта больше, денег тоже больше. Ну, чисто гипотетически", - цитирует Карпина "Чемпионат".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела пять матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. В этих играх национальная команда пропустила всего один мяч.
Сборная России гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира.
СМИ: "Ростов" хотел вернуть Карпина в клуб зимой на руководящую должность
Карпин: а вы уверены, что я продлю контракт со сборной России, если предложат?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что может не продлить соглашение с РФС.
Фото: РФС