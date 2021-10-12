Ранее Карпин заявил, что капитанскую повязку следует отменить, так как она ничего не дает.
"Мнение Карпина о капитанской повязке в сборной - это его личное мнение. Когда я был капитаном, для меня это было чем-то серьезным, статусом. У него сейчас вот такая мысль. Наверное, такую же мысль он прививает своим игрокам. Каждый смотрит на ситуацию по-разному", - приводит слова Широкова "Чемпионат".
Сборная России провела под руководством Валерия Карпина 5 матчей. Во всех них у сборной был разный капитан. В матче с Хорватией (0:0) с капитанской повязкой вышел Георгий Джикия, на игру с Кипром (2:0) - Дмитрий Баринов, против Мальты (2:0) - Федор Смолов, со Словакией (1:0) - Далер Кузяев, а на матч против Словении (2:1) - Алексей Сутормин.
Россия за два тура до конца отборочного турнира ЧМ-2022 единолично лидирует в группе H, набрав в 8 матчах 19 очков.
Карпин: капитанскую повязку надо отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает
Широков: для меня капитанская повязка в сборной России была чем-то серьезным, статусом
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал мнение Валерия Карпина о том, что капитанская повязка не играет никакой роли.
Фото: ТАСС