Напомним, Смолов не попал в заявку сборной на чемпионат Европы-2020. Бывший наставник национальной команды Станислав Черчесов объяснил это решение тем, что опасался, что форвард не справится с ролью запасного.
"У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде Смолову перед первым вызовом: "Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю". Он сказал, что повзрослел, что все понимает. Спросил его: "Слово даешь, на мужика?" - сказал Карпин.
Нападающий Федор Смолов провел под руководством Карпина 4 матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевых передачи. Также 31-летний футболист вывел сборную с капитанской повязкой на игру с Мальтой (2:0).
За сборную России Смолов дебютировал в 2012 году. В общей сложности он сыграл в 43 матчах и забил 15 голов.
Источник: Чемпионат
"Слово даешь, на мужика?" Карпин рассказал о разговоре со Смоловым
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с нападающим "Локомотива" Федором Смоловым перед вызовом в национальную команду.
Фото: РФС