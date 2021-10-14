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Смородская - о сборной России: слава Богу, что Черчесова уволили. Это было правильным решением

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказала мнение о различиях версий сборной России под руководством Валерия Карпина и Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Конечно, сборные России при Черчесове и при Карпине - это две совершенно разные команды. Отличия есть абсолютно по всем направлениям, начиная от креатива в игре и заканчивая скоростью. Но говорить о большом прогрессе сборной при Карпине очень преждевременно. Еще рано делать какие-либо выводы. Ребята молодые. Команда только начинает сыгрываться. Это не быстрый процесс. Слава Богу, что Черчесова уволили. Это было правильным решением, - передает слова Смородской Sport24.

После состоявшегося летом 2021 года Чемпионата Европы-2020, на котором сборная России заняла четвертое место в группе с тремя набранными очками, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов был уволен со своей должности. Принявший сборную России Валерий Карпин в пяти осенних матчах, состоявшихся под его руководством, набрал 13 очков из 15 возможных. На счету российских футболистов на этом отрезке домашняя ничья 0:0 с Хорватией и 4 победы подряд над Кипром, Мальтой, Словакией и Словенией. По итогам 8 туров отборочного турнира сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H, на 2 очка опережая хорватов.


Теги: Сборная России Карпин Черчесов Смородская
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