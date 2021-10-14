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Акинфеев - о результатах сборной России: хочется и дальше такого фарта

Капитан ЦСКА и экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказался об игре национальной команды под руководством Валерия Карпина.
Фото: сборная России
"Парни молодцы, что еще в первом тайме забили два мяча - это предопределило ход игры. Да, словенцы пытались отыграться. Но считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча.

Нам фартит? Ну и что - пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат. А когда ты классно играешь, но результата нет - кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры", - приводит слова Акинфеева Sport24.

Напомним, в октябре команда Валерия Карпина одержала две победы - над Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Перед двумя заключительными турами сборная России возглавляет турнирную таблицу группы Н, имея в своем активе 19 очков. В ноябре национальной команде предстоит сыграть против Кипра и Хорватии.

Акинфеев завершил выступления за сборную России в 2018 году. На счету вратаря ЦСКА 111 матчей в футболке национальной команды.


Теги: Акинфеев Сборная России
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