"Парни молодцы, что еще в первом тайме забили два мяча - это предопределило ход игры. Да, словенцы пытались отыграться. Но считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча.
Нам фартит? Ну и что - пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат. А когда ты классно играешь, но результата нет - кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры", - приводит слова Акинфеева Sport24.
Напомним, в октябре команда Валерия Карпина одержала две победы - над Словакией (1:0) и Словенией (2:1). Перед двумя заключительными турами сборная России возглавляет турнирную таблицу группы Н, имея в своем активе 19 очков. В ноябре национальной команде предстоит сыграть против Кипра и Хорватии.
Акинфеев завершил выступления за сборную России в 2018 году. На счету вратаря ЦСКА 111 матчей в футболке национальной команды.
Акинфеев - о результатах сборной России: хочется и дальше такого фарта
Капитан ЦСКА и экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев высказался об игре национальной команды под руководством Валерия Карпина.
Фото: сборная России