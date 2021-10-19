- Варианты трудоустройства были, но по разным причинам не принял предложения от нескольких клубов и сборных. Не могу конкретизировать, если посчитают нужным, сами об этом скажут. Но и от меня однажды отказались - в Турции. Сделали выбор в пользу другого специалиста, - передает слова Черчесова "СЭ".
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост в июле 2021 года после провального выступления на Чемпионате Европы-2020, где наша национальная команда заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. После его отставки появлялась информация об интересе к российскому специалисту со стороны федерации футбола Ирака. Сборную Турции 20 сентября 2021 года возглавил экс-наставник олимпийской сборной Германии Штефан Кунц, который был одним из кандидатов на должность главного тренера сборной России до того, как этот пост занял Валерий Карпин.
Черчесов: не принял предложения от нескольких клубов и сборных. Однажды и от меня отказались - в Турции
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации со своим дальнейшим трудоустройством.
Фото: РФС