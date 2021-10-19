- Из некоторых клубов наш тренерский штаб тоже уходил при наличии действующего контракта, но тогда от выплат не отказывались. Там какие-то другие эмоции, что ли, превалировали? Нет. Просто клубов очень много, а сборная твоей страны - одна. Кто захочет - тот поймет, - цитирует Черчесова "СЭ".
58-летний российский специалист Станислав Черчесов в июле 2021 года был уволен с поста главного тренера сборной России после того, как национальная команда не вышла из группы на Чемпионате Европы-2020, набрав 3 очка и заняв четвертое место в квартете со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Как стало известно, при разрыве контракта с Российским футбольным союзом Черчесов отказался от причитающейся ему крупной неустойки.
Черчесов объяснил свой отказ от выплаты неустойки при разрыве контракта с РФС
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему его штаб отказался от получения неустойки за досрочный разрыв контракта при уходе из национальной команды.
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