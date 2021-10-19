- Конечно, желаю команде завоевать путевку на чемпионат мира. Все-таки наш тренерский штаб начинал этот отборочный цикл, мы провели в нем три матча, да и вообще для футбола в стране очень важно вариться в котле финальных турниров. Если Россия не попадет в Катар, это станет шагом назад, который не хотелось бы делать. Все-таки последний раз не отбирались на крупный турнир уже очень давно, на ЧМ-2010, - приводит слова Черчесова "СЭ".
Сборная России после 8 туров квалификационного турнира УЕФА к Чемпионату мира-2022 в Катаре возглавляет отборочную группу с 19 набранными очками, опережая единственного конкурента в борьбе за первое место сборную Хорватии на 2 очка. Под руководством главного тренера Станислава Черчесова национальная команды сыграла в этом цикле 3 матча и набрала в них 6 очков (2 победы и 1 поражение). Под руководством Валерия Карпина сборная России провела 5 матчей и набрала в них 13 очков (4 победы и 1 ничья).
Черчесов: если Россия не попадет в Катар, это станет шагом назад
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о важности попадания национальной команды на чемпионат мира.
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