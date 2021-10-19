- После ошибки с Бельгией у меня "присел" Семенов, а сейчас его, как и голкипера Шунина, вообще не вызывают? Это был конкретный турнир и конкретная ситуация. Возможно, и сейчас приглашал бы и одного, и другого. В моих командах бывало и такое. Олег Иванов в Перми выходит в старте "Терека", я его меняю на 30-й минуте первого тайма, потому что не пошло, но в следующей встрече он опять в основном составе и делает результат, - приводит слова Черчесова "СЭ".
В стартовом для сборной России матче Чемпионата Европы со сборной Бельгии защитник Андрей Семенов допустил результативную ошибку, не сумев вынести мяч после дальнего заброса и подарив его нападающему бельгийцев Ромелу Лукаку, который без касания мяча Семеновым оказался бы в положении "вне игры". Голкипер Антон Шунин в том же самом матче пропустил 3 гола, при одном из которых он отразил предыдущий удар прямо на игрока сборной Бельгии. После этой игры Семенов и Шунин сели в запас и больше за сборную России не выступали.
Черчесов: возможно, и сейчас приглашал бы в сборную и Шунина, и Семенова
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу невызовов в национальную команду защитника "Ахмата" Андрея Семенова и вратаря "Динамо" Антона Шунина.
Фото: РПЛ