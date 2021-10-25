"Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе.
Конкуренция в сборной? Там отличные вратари. Но это всего лишь расширенный список. Не нужно заострять внимание, будто меня уже вызвали. Конечно, мне приятно, но 1 ноября узнаем окончательное решение", - цитирует Хайкина "Матч ТВ".
Напомним, помимо Никиты в расширенный список национальной команды из вратарей включены Маринато Гилерме, Сослан Джанаев, Илья Лантратов и Матвей Сафонов.
В нынешнем сезоне в составе норвежского клуба "Буде-Глимт" 26-летний россиянин провел 34 матча во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей, а также 13 раз сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
Хайкин поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России
Голкипер "Буде-Глимт" Никита Хайкин отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Кипром и Хорватией.
Фото: ФК "Буде-Глимт"