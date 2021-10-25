Напомним, накануне сборная России объявила расширенный состав на матчи отбора на ЧМ-2022, которые пройдут в ноябре. 11 ноября команда Валерия Карпина примет Кипр, после чего встретится с Хорватией на выезде (14 ноября). Дзюба не попал в расширенный список футболистов национальной команды.
Семшов заявил, что Дзюба способен принести пользу сборной России. По его мнению, Артем может войти в окончательный список на матчи с Хорватией и Кипром, несмотря на отсутствие в расширенном составе.
"Думаю, Дзюба и в этой сборной пригодился бы. Тренерский штаб дал ответ, это общее мнение главного тренера и его помощников. Но я не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке", - сказал Семшов.
Источник: Матч ТВ
Семшов: не исключаю, что Дзюба окажется в окончательном списке сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов прокомментировал непопадание форварда "Зенита" Артема Дзюбы в расширенный состав национальной команды.
Фото: "Зенит"