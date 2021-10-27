Прохин: сейчас есть понимание, что у каждого имеется шанс попасть в сборную России

Центральный защитник "Сочи" Данила Прохин рассказал о своей цели сыграть на чемпионате мира за сборную России.

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20-летний центральный защитник "Сочи" Данила Прохин, права на трансфер которого принадлежат "Ростову", в текущем сезоне провел за сочинцев 15 матчей во всех турнирах (11 - в Российской премьер-лиге, 4 - в Лиге конференций) и отметился одним забитым голом в Лиге конференций. - Думаю ли, что смогу поехать на ЧМ в Катаре, если Россия выйдет на него? Это моя цель. Сборная Россия - мечта, к которой я стремлюсь. Сейчас есть понимание, что у каждого имеется шанс попасть в сборную. Полгода назад в молодежке играл Игорь Дивеев, а сейчас он постоянно вызывается в главную команду. Тюкавин, Захарян, Агаларов тоже показывают, что эта система работает, - передает слова Прохина Metaratings 20-летний центральный защитник "Сочи" Данила Прохин, права на трансфер которого принадлежат "Ростову", в текущем сезоне провел за сочинцев 15 матчей во всех турнирах (11 - в Российской премьер-лиге, 4 - в Лиге конференций) и отметился одним забитым голом в Лиге конференций. Сборная России в отборочной группе к Чемпионату мира-2022 в Катаре занимает первое место, на 2 очка опережая Хорватию за два тура до финиша. В расширенный список национальной команды, опубликованный тренерским штабом сборной 25 октября, вошли 4 центральных защитника - Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Дмитрий Чистяков и Максим Осипенко.