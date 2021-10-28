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Влашич: Хорватия победит Россию и выйдет на чемпионат мира с первого места

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Хорватии Никола Влашич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против России.
Фото: Getty images
Напомним, эта игра состоится 14 ноября в Сплите. За два тура до конца отборочного турнира Хорватия занимает 2-е место в группе H, отставая от сборной России на 2 очка. Перед матчем с Россией Хорватия 11 ноября в гостях сыграет против Мальты. Национальная команда России в этот же день в Санкт-Петербурге проведет встречу с Кипром.

"Это главный матч, отступать будет некуда. Предстоит очень тяжелая игра, мы прекрасно понимаем, что нам нужна победа, а для России достаточно сыграть вничью. Думаю, мы выиграем у России и выйдем на чемпионат мира с первого места в группе!" - сказал Влашич.

Никола Влашич в летнее трансферное окно перешел из ЦСКА в "Вест Хэм". За лондонский клуб хорват провел 8 матчей, результативными действиями не отметился.

Источник: Bobsoccer


Теги: Влашич Сборная Хорватии Сборная России
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