- Я с самого начала думал, что за первое место мы будем бороться с Россией. Из разговоров с игроками "Зенита" я знаю, что Карпин многое поменял в команде. Он хочет, чтобы в команде были собраны профессионалы, которые на 100% отдают себя команде. И кажется, он пока справляется. Команда выигрывает. А мы в последнем матче победить не смогли. Так что на сегодняшний день Россия, безусловно, заслуживает находиться на первом месте, - цитирует Ловрена Sport24.
Сборная России за два тура до финиша европейского отборочного турнира к Чемпионату мира-2022 в Катаре возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав 19 очков в 8 сыгранных матчах. На 2 очка от подопечных Валерия Карпина отстает сборная Хорватии, занимающая второе место. В 10 туре квалификационного турнира Хорватия и Россия встретятся в очном матче в Сплите, эта игра с высокой вероятностью определит победителя группы. Матч первого круга закончился со счетом 0:0. Сборная, занявшая первое место, получит прямую путевку на ЧМ-2022, команде, которая останется второй, придется играть стыковые матчи за право выхода на турнир.
Сборная России гарантировала себе как минимум попадание в стыки отбора к ЧМ-2022. А как они устроены?
Ловрен: с самого начала думал, что за первое место Хорватия будет бороться с Россией
Центральный защитник "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен высказал мнение о сборной России.
Фото: РФС