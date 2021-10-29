- Скорее всего, Артем стал бы и лучшим бомбардиром сборной России, ему остался один мяч. Но обсуждать его решение не приезжать в национальную команду я не хочу. Игрок и тренер сами должны это обсуждать, - цитирует Павлюченко Matchtv.ru.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в таблице лучших бомбардиров сборной России за всю ее историю делит первое место с завершившим карьеру экс-форвардом Александром Кержаковым - в активе обоих футболистов по 30 забитых голов за национальную команду. В сентябре 2021 года Дзюба отказался от включения в итоговый список сборной на октябрьский сбор, мотивировав это своей плохой формой. В расширенный список национальной команды на ноябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022 тренерский штаб сборной России форварда не включил. 29 октября Дзюба побил бомбардирский рекорд чемпионатов страны, забив свой 144-й гол в РПЛ.
Павлюченко: Дзюба стал бы и лучшим бомбардиром сборной России. Но обсуждать его отказ от вызова я не хочу
Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию с бомбардирскими показателями в национальной команде форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
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