"Относятся с очень большим уважением, с респектом. Тем более сейчас Россия хорошо играет, идет на первом месте, у вас замечательный подбор игроков. Все понимают, что Россия - очень сильный соперник. Считаю, если ваша команда пройдет дальше на ЧМ, то у нее есть потенциал, чтобы хорошо там выступить", - цитирует Едвая "Матч ТВ".
Напомним, 14 ноября в Сплите сборная Хорватии встретится с Россией в последнем туре отборочного турнира ЧМ-2022.. За два тура до конца квалификации Хорватия занимает 2-е место в группе H, отставая от сборной России на 2 очка. Перед матчем с Россией Хорватия 11 ноября в гостях сыграет против Мальты. Национальная команда России в этот же день в Санкт-Петербурге проведет встречу с Кипром.
Защитник Тин Едвай перешел в "Локомотив" летом 2021 года. В текущем сезоне 25-летний хорват провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Едвай: в Хорватии с уважением относятся к сборной России
Хорватский защитник "Локомотива" Тин Едвай рассказал об отношении к сборной России у себя на родине.
Фото: ФК "Локомотив"