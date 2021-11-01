Согласно информации источника, Захарян получил травму в одной из последних игр РПЛ. У Арсена выявлено мышечное повреждение. Из-за него 18-летний футболист не сможет полноценно тренироваться около недели.
Отметим, что ранее Захарян был включен в итоговый состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией, которые пройдут в квалификационном раунде ЧМ-2022 11 и 14 ноября соответственно.
Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы H с 19 очками в активе, опережая Хорватию, которая расположилась на втором месте, на два очка.
Источник: Матч ТВ
Источник: Захарян рискует пропустить ближайшие матчи сборной России из-за травмы
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не поучаствует в подготовке сборной России к матчам с командами Кипра и Хорватии.
Фото: "Динамо"