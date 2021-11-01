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Источник: Захарян рискует пропустить ближайшие матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не поучаствует в подготовке сборной России к матчам с командами Кипра и Хорватии.
Фото: "Динамо"
Согласно информации источника, Захарян получил травму в одной из последних игр РПЛ. У Арсена выявлено мышечное повреждение. Из-за него 18-летний футболист не сможет полноценно тренироваться около недели.

Отметим, что ранее Захарян был включен в итоговый состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией, которые пройдут в квалификационном раунде ЧМ-2022 11 и 14 ноября соответственно.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы H с 19 очками в активе, опережая Хорватию, которая расположилась на втором месте, на два очка.

Источник: Матч ТВ


Теги: Захарян Сборная России Динамо
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