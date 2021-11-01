Отметим, что в финальный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией не попал форвард "Уфы" Гамид Агаларов.
Колосков заявил, что не удивлен отсутствием Агаларова в составе национальной команды.
"У нас Агаларов - это Месси или Роналду, что ли? Он был в сборной команде, с ним познакомились. И что, если он сейчас лучший бомбардир? Одно дело - играть в "Уфе", а другое дело - играть за сборную. Никаких удивлений у меня нет. Они же оценивают в комплексе того или иного игрока", - сказал Колосков.
Отметим, что Агаларов забил 11 мячей за 13 матчей в этом сезоне РПЛ. На данный момент 21-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата.
Сборная России сыграет с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Выездной матч с Хорватией пройдет 14 ноября в Сплите и начнется в 17.00 по московскому времени.
Напомним, что сборная России идет на первом месте в группе H. Команда Валерия Карпина набрала 19 очков и опережает идущую второй сборную Хорватии на два очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Колосков - о невызове Агаларова в сборную: он у нас Месси или Роналду, что ли?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоговый список сборной России на матчи отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
Фото: РИА Новости