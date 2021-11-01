"О выборе капитана я вообще не думаю ни секунды, ни полсекунды. Кто пойдет со мной на пресс-конференцию и кто будет капитаном, решается в последний предыгровой день. О тактике я в эти дни уже не думаю, я знаю, как будем играть и с Кипром, и Хорватией", - заявил тренер в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что Россия занимает первое место в группе H после 8 игр отборочного цикла ЧМ-2022. Под руководством Валерия Карпина национальная команда не потерпела ни одного поражения.
Матч с киприотами пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. С Хорватией сборная России сыграет в Сплите 14 ноября, поединок начнется в 17.00 по московскому времени.
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Карпин: о выборе капитана я вообще не думаю ни секунды, ни полсекунды
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе капитана на предстоящие матчи.
Фото: РФС