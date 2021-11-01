ФИФА оштрафовала РФС за нарушения правил безопасности на двух матчах сборной России

ФИФА наложила на РФС штраф за нарушения правил безопасности на играх сборной России с командами Хорватии и Мальты в квалификационном раунде ЧМ-2022.

Фото: Sport24

Штраф наложил дисциплинарный комитет ФИФА. Российский футбольный союз обязали выплатить пять тысяч швейцарских франков за вторжение на поле посторонних лиц, указывается в пресс-релизе ФИФА.



Напомним, что встреча Россия - Хорватия прошла в "Лужниках" 1 сентября и завершилась со счетом 0:0. 7 сентября команда Валерия Карпина победила сборную Мальты на "Открытие Банк Арене" со счетом 2:0.