Черданцев: это будет чудом, если сборная России устоит в Хорватии

Черданцев отметил, что если сборная России не уступит хорватам, это будет сенсацией.
"Считаю, это будет чудом, если мы устоим в Хорватии. Тогда Карпину и всем тренерам надо будет поставить по памятнику и бурно и долго аплодировать.
Мы едем в Хорватию с надеждой на ничью. Это правильно - надеяться на лучшее, но это такая же надежда, как у наших команд в еврокубках, когда играем в гостях с топ-клубом. Думаем, чтобы зацепить какие-то очки, но это очень маловероятно. Если выстоим в Сплите, это будет настоящей сенсацией", - сказал Черданцев.
Сборная России под руководством Валерия Карпина проведет свой заключительный матч в групповом раунде отбора на ЧМ-2022 с Хорватией в Сплите. Встреча состоится 14 ноября и начнется в 17.00 по московскому времени.
Напомним, что на данный момент сборная России лидирует в группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую второй Хорватию на два очка.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Матч ТВ"