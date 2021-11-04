Сегодня стало известно, что 21-летний футболист признан лучшим игроком чемпионата России в октябре.
— У него очень хорошие перспективы стать яркой фигурой в РПЛ и закрепиться в сборной на долгие годы.
Конечно, немного удивляет, что лучший игрок месяца не попал в сборную, но Карпин знает, что делает. Пусть Агаларов не сбавляет обороты и все у него будет, — рассказал Семин в интервью Sport24.
В нынешнем сезоне Агаларов забил 11 мячей в 13 матчах чемпионата России. Форвард является лучшим бомбардиром турнира, опережая ближайших преследователей на четыре мяча.
Агаларов попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, но в итоговой заявке наставник национальной команды Валерий Карпин предпочел видеть Антона Заболотного (ЦСКА), Федора Смолова ("Локомотив") и Ивана Сергеева ("Крылья Советов").
Агаларов в международную паузу сыграет за молодежную сборную России.
Семин: удивляет, что Агаларов не в сборной России, но Карпин знает, что делает
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о форварде "Уфы" Гамиде Агаларове.
Фото: РПЛ