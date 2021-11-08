Адамов: Карпин — прекрасный человек. В жизни он не такой, каким мы видим его в СМИ

— Валерий Георгиевич — очень сильный специалист и прекрасный человек. Мне понравилось работать с ним.
На самом деле, в жизни он не такой, каким мы видим его в СМИ. Карпин очень простой человек. Может с каждым пообщаться, пошутить, — цитирует футболиста Sport24.
При Карпине 22-летний Адамов впервые получил вызов в сборную России на октябрьский сбор, но на поле в матчах против Словакии и Словении так и не появился. В ноябре Адамов попал в расширенный список Карпина, но не был включен в итоговую заявку команды.
В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах во всех турнирах за "Урал" не отметился голевыми действиями. Его контракт с командой из Екатеринбурга истекает в 2023 году.
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Фото: ФК "Урал"