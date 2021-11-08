— Это не серьезная потеря. Если вспомнить его матчи за сборную, то до игрока, который отсутствует в матче, и это сказывается отрицательно на игре команды, он еще не вырос, — рассказал Кирьяков в интервью "РБ Спорту".
18-летний Захарян травмировал мышцы бедра, поэтому будет отсутствовать около 2-3 недель. Это не позволит полузащитнику "Динамо" помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата мира против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).
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Кирьяков: Захарян — не серьезная потеря для сборной России
Российский специалист Сергей Кирьяков прокомментировал повреждение полузащитника сборной России Арсена Захаряна, которое не позволит игроку сыграть за команду.
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