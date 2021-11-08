— Да, по футбольным качествам Артем сборной подходит. Он превосходит Заболотного и в технике, и в понимании игры.
Но Карпин решил, что сохранение атмосферы сейчас важнее потенциальных футбольных плюсов. Во всяком случае, я тренера понимаю, — рассказал Сафонов в интервью "Спорт уик-энд".
33-летний Дзюба не был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Кипром и Хорватией. Наставник национальной команды Валерий Карпин остановил свой выбор на нападающих Антоне Заболотном (ЦСКА), Федоре Смолове ("Локомотив") и Иване Сергееве ("Крылья Советов").
В октябре Дзюба получал приглашение в сборную, но отказался от игр за команду из-за плохого физического состояния.
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Агент Сафонов рассказал, почему Карпин вызвал в сборную России Заболотного, а не Дзюбу
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал отсутствие нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России.
Фото: ФК "Зенит"