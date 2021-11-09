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Ловрен: в последних матчах игра сборной России была не очень привлекательной, но команда отлично защищалась

Защитник "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен оценил игру национальной команды России в последних матчах.
Фото: "Зенит"
Ловрен отметил, что сборная России хорошо действовала в недавних матчах. По его словам, команда Валерия Карпина показала надежную игру в защите.

"В последних матчах ваша сборная смотрелась очень хорошо, отлично защищалась. Возможно, ее игра была не очень привлекательной, но если спросить меня, что важнее - три очка за победу или красивый футбол без результата - я всегда выберу три очка", - сказал Ловрен.

Отметим, что вскоре сборные России и Хорватии встретятся в матче заключительного тура группового этапа отбора на ЧМ-2022. Игра пройдет 14 ноября в Сплите. До этого хорваты встретятся с Мальтой, а россияне - с Кипром. Оба матча пройдут 11 ноября.

Источник: Матч ТВ


Теги: Ловрен Сборная России Сборная Хорватии
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