Колосков отметил, что Миранчук талантлив, но при этом не может раскрыть свой потенциал. Также он заявил, что вызов Алексея в сборную России, несмотря на недостаток игровой практики в клубе, говорит о доверии со стороны главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
"Это факт, что Алексей Миранчук одареннее многих российских футболистов - именно поэтому он вызывается в сборную, несмотря на то, что практически не играет в клубе. Однако одаренность сама по себе не забивает голы, надо быть подготовленным физически и в волевом плане. К сожалению, он эту одаренность еще нигде особо не проявил.
Безусловно, его вызов в сборную - большая поддержка со стороны Карпина. Это говорит о том, что главный тренер ему доверяет и рассчитывает, что Миранчук заиграет и будет лидером команды", - сказал Колосков.
Отметим, что Миранчук в составе сборной России готовится к матчам отбора на ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии. Поединок против киприотов пройдет 11 ноября в Петербурге, встреча с хорватами состоится 14 ноября в Сплите.
Сборная России, имея в запасе 19 очков, идет на первом месте в группе H. Хорваты занимают второе место, отставая на два очка.
Источник: Sport24
Колосков: Миранчук одарен, но он эту одаренность еще нигде особо не проявил
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о полузащитнике "Аталанты" и сборной России Алексее Миранчуке.
Фото: "Аталанта"